Kemal Kılıç: “Kırılgan yapımız var”

A. Denizlispor Teknik Direktörü Kemal Kılıç, Altınordu maçının ardından, “Bizim için çok önemli olan maçta 5 gol yemek ağır bir fatura oldu” dedi.

Spor Toto 1. Lig’de Denizlispor, 29. hafta mücadelesinde konuk olduğu Altınordu’ya öne geçmesine rağmen 5-2 kaybetti. Maçın ardından Denizlispor Teknik Direktörü Kemal Kılıç, şok bir skor olduğunu belirterek, “Büyük umutlarla beklediğimiz önemli bir maçtı. Kazanarak önümüze daha net bakabilecektik. Kısa sürede bu kadar fazla gol olması iki takımı da şaşkınlığa sürükledi. Biz öne geçtikten sonra 2 gol yedik. Ondan sonraki süreçte toparladık ve topla oynayıp pozisyonlara girdik. Rakip enerjik bir takım. Fizik güçleri iyi olan bir ekip. Buna rağmen oyunun kontrolü bizdeydi. Yaklaşık 550 pas yapmışız, bu sayı deplasman için gayet yüksek. Oyuna hakim olmayı başarabildik. İlk yarıda iki gol atıp soyunma odasına momentum bizden yana girdik. Ama ikinci yarıda basit bir gol yedik ve kırılgan yapımız ortaya çıktı. Önemli bir maçı 5 gol yiyerek kaybetmek ağır bir faturadır. Zaten kötü durumda olduğumuz süreçte yara iyice derinleşti. Ne olursa olsun lige tutunmaya çalışacağız” diye konuştu.