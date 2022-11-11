Kemal Erdoğan: "Türkiye Kupası’na çok önem veriyoruz, bu kupayı almak istiyoruz"

Beşiktaş Futbol AŞ. Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan, Türkiye Kupası’na çok önem verdiklerini söyleyerek, bu kupayı almak istediklerini söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu’nda yapıldı. Kurada Beşiktaş, TFF 2. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor ile eşleşti. Kuradan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Beşiktaş Futbol AŞ. Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan, "Buraya gelmeden önce kurada Şanlıurfaspor olacağı içime doğmuştu. Memleketimin takımı ama kusura bakmasınlar. Onlar için zorlu bir rakip olacak. Bizim için de iyi ve karakterli bir takım. Türkiye Kupası’na çok önem veriyoruz, bu kupayı almak istiyoruz. Aynı zamanda şampiyonluğu da hedef koyduk. Türkiye Kupası, direkt UEFA Avrupa Ligi’ne katılabileceğiniz için ayrıca önemli. Bizim için en iyisi neyse o olsun" diye konuştu.

Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin kurada çok güzel konuştuğunu ifade ederek, "Taraftarlara mesaj verdi. ’Futbolcularımız, taraftarlarımız Fair-Playe çok önem versin, umut ediyorum Fair-Playe dikkat edilir’ dedi. Önemli olan sadece taraftarlar, futbolcular, yöneticiler, kulüpler değil önemli olan hakemlerin de Fair-Playe çok dikkat etmesi. Hak edenin kazanması gerektiğini söyledi. Ben de aynısını söylüyorum, hak eden kazansın. Lütfen Fair-Playe herkes çok dikkat etsin" şeklinde konuştu.