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Kemal Ademi, Khimki’ye transfer oldu

Fenerbahçe, Kemal Ademi’nin bonservisiyle birlikte Khimki’ye transfer olduğunu duyurdu. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Spor 10.08.2021, 20:27
Kemal Ademi, Khimki’ye transfer oldu

Fenerbahçe, Kemal Ademi’nin bonservisiyle birlikte Khimki’ye transfer olduğunu duyurdu. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Oyuncumuz Kemal Ademi, bonservisiyle birlikte Rusya Ligi takımlarından FK Khimki’ye transfer olmuştur. Kendisine bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.
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