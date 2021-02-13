Fenerbahçe’den kiralık olarak Fatih Karagümrük’e transfer olan Kemal Ademi, sarı-lacivertlilere karşı ilk kez sahada yer aldı.

Süper Lig’de oynanan Fatih Karagümrük - Fenerbahçe mücadelesinde Kemal Ademi eski takımına karşı forma giyiyor. Sezon başında Fenerbahçe’ye katılan Ademi, devre arasında Fatih Karagümrük’e kiralanmıştı.