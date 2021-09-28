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Kel Aliço Güreşleri yarın yapılacak

Edirne’nin İpsala ilçesinde her yıl düzenlenen fakat korona virüs tedbirleri kapsamında geçen yıl yapılmayan Kel Aliço Güreşleri, bu yıl merhum güreş ağası İbrahim Girgin anısına yeniden gerçekleştirilecek.

Spor 28.09.2021, 16:05
Kel Aliço Güreşleri yarın yapılacak

Edirne’nin İpsala ilçesinde her yıl düzenlenen fakat korona virüs tedbirleri kapsamında geçen yıl yapılmayan Kel Aliço Güreşleri, bu yıl merhum güreş ağası İbrahim Girgin anısına yeniden gerçekleştirilecek.

Merhum güreş ağası İbrahim Girgin anısına düzenlenecek olan Kel Aliço Güreşleri, yarın İpsala’da yapılacak. Trakya halkını güreşlere davet eden İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal, “Türkiye’nin en ünlü pehlivanı Gaddar Kel Aliço’nun ve Kel Aliço Yağlı Güreşleri eski ağası merhum İbrahim Girgin’in anısına yaptığımız güreşlerimiz Trakya’nın en büyük etkinliği içerisinde yer alacaktır. Güreşlerimize Orhan Okulu, İsmail Balaban, Recep Kara, Mehmet Yeşil Yeşil, Ali Gürbüz gibi birçok ünlü Kırkpınar başpehlivanları katılacaktır. Kırkpınar’dan sonra bölgemizin en büyük yağlı güreş organizasyonuna tüm halkımız davetlidir” dedi.

Ünsal, güreşlerin fuar alanındaki güreş sahasında 29 Eylül Çarşamba günü saat 14.00’de başlayacağını belirtti.

Güreşlere vatandaşların büyük ilgi göstermesi bekleniyor. Güreşlerin tamamlanmasından sonra tarın akşam sanatçı Ece Mumay tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda bir konser verilecek.

Kel Aliço kimdir?

Kırkpınar’da 27 yıl üst üste başpehlivan olmuş, Koca Yusuf ile berabere kaldıktan sonra başpehlivanlığı ona bırakmıştır. Kel Aliço, 1844 tarihinde Bulgaristan‘da Plevne ili, CervenBrjag beldesi Kojnare köyünde doğdu. Güreşe küçük yaşta başladı. 93 harbi sonunda başlayan göçlerle kardeşi Kara İbo ile birlikte Türkiye’ye geldi. 1864 yılında Kırkpınar’da güreşirken Sultan Abdülaziz‘in ilgisini çekerek huzur güreşlerine katıldı. Yıldız Sarayı’nda şamdancıbaşılığa kadar yükseldi. Huzur güreşlerinde Sultan Abdülaziz’in başpehlivanlarından Makarnacı Hüseyin ve Arnavutoğlu Ali Pehlivanlarla güreşti. Kavasoğlu’ndan sonra Kırkpınar’a katılarak Sarayiçi meydanında efsanevi güreşler yaptı. Kel Aliço, o kadar güçlü bir güreşçidir ki 70 yaşında iken kendi yetiştirmesi olan Adalı Halil‘in meydan okumasını kabul etmiş ve kendisinden 25 yaş küçük olan çırağını, Gelibolu’da bir düğün güreşinde yarım saat içinde yenerek halen ne kadar kuvvetli olduğunu göstermiştir. Kel Aliço, 1919 yılında Edirne ili İpsala ilçesinin Aliçopehlivan Köyü’nde (Koyunyeri Köyü) vefat etti. Aliço pehlivanın evinin olduğu yere kendi adını taşıyan bir okul yapıldı. Heykeli ve mezarı Aliço Pehlivan Köyü’ndedir. Edirne’de adını taşıyan Aliço Güreş Eğitim Merkezi kuruldu.

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