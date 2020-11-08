Keçörengücü 1 puanı son anda kurtardı

Eskişehir’de 1 puanı uzatmalarda attıkları gol ile hanesine yazdıran Ankara Keçiörengücü’nde Teknik Direktör İlker Püren, “İkinci yarıdaki oyun ile 1 puanı kazandık” dedi.

TFF 1 Lig’in 9’uncu haftasında Eskişehirspor deplasmanında 2-1’lik skorla uzatma dakikalarına giren Keçiörengücü, son saniyelerde atılan gol ile 1 puana razı oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Keçörengücü Teknik Direktörü İlker Püren, “Bugün gerçekten iki takım da iyi bir oyun ortaya koydu. Eskişehirspor cephesinden bakınca genelde oyunu koruyan bizi yıpratmaya çalışan bir takım görüntüsü çizdi. İlk yarı çok statik kaldık. İkinci yarıya çıktığımızda basit bir hatadan rakip öne geçti. Benim genelde en tedirgin olduğum maçlar bu tarz maçlardır. Maçtan önceki çalışmalarında bize karşı nasıl motive olduklarını, nasıl kenetlenebilen bilen bir teknik adamım. Golü yedikten sonra yapmış olduğum değişikliklerle topa sahip olan, maçı kazanmak için elinden geleni yapan bir takım vardı. Buradan kazanılan 1 puan mı kaybedilen iki puan mı derseniz, kaybedilen 2 puan diyorum. İkinci yarıdaki oyun ile de, 1 puanı kazandığımızı düşünüyorum. Biz pozitif futbol oynadığımız sürece, kazanmak için ciddi adımlar atmışız demektir. İkinci yarıdan puan kaybettik ama oyunu kazandık. Oyuncularımızın da milli maç arasında dalgalı durumdan, 90 dakika boyunca iyi top oynayan bir duruma gelmesi gerekiyor. Bu şekilde olursak bu ligin en çok korkulan takımlar arasında yer alacağız” dedi.