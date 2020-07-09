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Keçiörengücü’nde, Fatih Karagümrük maçının hazırlıkları sürüyor
KEÇİÖRENGÜCÜ, TFF 1. LİG’İN 33. HAFTASINDA SAHASINDA AĞIRLAYACAĞI FATİH KARAGÜMRÜK MAÇININ HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR.
Spor 09.07.2020, 18:54
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Keçiörengücü, TFF 1. Lig’in 33. haftasında sahasında ağırlayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
Başkent temsilcisi pazar günü bu sezon evinde oynayacağı son maç olan Fatih Karagümrük mücadelesinin hazırlıklarına yaptığı antrenman ile devam etti. Aktepe Stadı’nda Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde çalışmalarını sürdüren mor menekşeler, antrenmana ısınma hareketleri ile başladı. 5’e 2 pas çalışması ve çift kale maç ile devam eden idman taktik çalışması ile sona erdi.
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