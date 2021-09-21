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Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz:

TFF 1. Lig’in 6. haftasında Balıkesirspor, sahasında Keçiörengücü’nü 2-1 mağlup etti.

Spor 21.09.2021, 09:06
Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz:

TFF 1. Lig’in 6. haftasında Balıkesirspor, sahasında Keçiörengücü’nü 2-1 mağlup etti.

Maçın ardından Keçiöröngücü Teknik sorumlusu Hamdi Yılmaz, "İlk yarıda kaçırdığımız penaltı oyunun kaderini değiştirdi" deDİ.

Hamdi Yılmaz;" En az bir puan için gelmiştik"

Maç sonrası ilk değerlendirmeyi yapan Ankara Keçiörengücü teknik sorumlusu Hamdi Yılmaz, en az 1 puan için geldikleri Balıkesir’den puansız ayrıldıkları için üzgün olduklarını söyledi. Yılmaz; "İlk yarıda kaçırmış olduğumuz penaltı oyunun kaderini değiştirdi. Şayet penaltıyı atmış olsaydık oyunun bu duruma gelmesi mümkün olmazdı. İkinci yarı aynı baskıyı kurduk golü bulduk daha önceki yakalamış olduğumuz topları da içeriye sokmakta zorlandık. Olmadı bir top daha geldi. İki top geldi ikisi de gol oldu. Bu sahadan en azından 1 puanla ayrılmamız gerekirken puansız ayrılıyoruz. Üzgünüz bundan sonraki maçlarımıza çalışarak daha iyi bir şekilde devam edeceğiz" dedi.

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