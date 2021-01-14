Keçiörengücü, Mehmet Dingil ile anlaştı

TFF 1. Lig’in ilk yarısını 7. sırada tamamlayan Ankara Keçiörengücü, Sancaktepe forması giyen stoper Mehmet Dingil’i kadrosuna kattı.

TFF 1. Lig’in ilk yarısında iyi bir grafik çizen ve ligin en az gol yiyen 2 takımından birisi olan Ankara Keçiörengücü, savunmasına takviye yaptı. Sancaktepe FK forması giyen 31 yaşındaki tecrübeli stoper Mehmet Dingil’le anlaşmaya varan Başkent ekibi, bu futbolcuya 1,5 yıllık sözleşme imzalattı.