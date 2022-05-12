Türkiye Masterler ve Veteranlar Ligi (TMVFL) 2022 Türkiye Şampiyonası’nın çeyrek finalinde Manisa Masterler takımı ile karşılaşan Kdz. Ereğli Zafer Men Masterler takımı rakibini 3-0 yenerek yarı finale adını yazdırdı.

Kdz. Ereğli Zafer Men Masterler Takımı Antalya’da düzenlenen TMVFL 2022 Türkiye Şampiyonası çeyrek final müsabakasında Manisa Masterler takımı ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Hayrettin, Hakan ve Cihat’ın attığı gollerle 3-0 yenen Kdz. Ereğli Zafer Men Masterler Takımı yarı finale yükseldi. 2021-2022 Türkiye Masterler ve Veteranlar Ligi Batı Karadeniz Bölge Grubu’nda namağlup şampiyon olduktan sonra Antalya’da 4 rakibini birden yenen Kdz. Ereğli Zafer Men Masterler futbol takımı şampiyonluk hedefliyor. Kdz. Ereğli Zafer Men Masterler ve Veteranlar Kulübü Başkanı Turgut Tanyıldız, yarı finale yükselmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek teknik heyeti ve futbolcuları kutladı. Başkan Tanyıldız kalan iki maçı da kazanıp Kdz. Ereğli’ye Türkiye şampiyonluğu kupası ile dönmek istediklerini belirten Tanyıldız, bugüne kadar elde edilen başarıya katkı sunan herkese teşekkür etti.

Takım kaptanı Murat Sesli ise Batı Karadeniz Bölge Ligi Şampiyonluğu’nun ardından Türkiye Şampiyonası karşılaşmalarında da şu ana kadar sahada güzel futbolla istedikleri galibiyetleri elde etmeyi başardıklarını söyledi. Hedeflerinin Türkiye şampiyonluğu olduğunu söyleyen Sesli, “Antalya’da birbirinden güçlü takımlarla oynuyoruz. Her biri kendi bölgesinde şampiyon olmuş ya da en iyi takımlar arasına girmişler. Ancak biz Antalya’ya kazanacağımıza inanarak geldik. İlk 4 günde de güzel futbolla adımızı yarı finale yazdırmayı başardık. Yarı final ve final maçlarını da kazanıp Türkiye şampiyonluğu kupasını Kdz. Ereğli’ye getirmek istiyoruz. Kulüp yöneticilerimizden, teknik heyete ve takım arkadaşlarım olarak bizler buna inanıyoruz ve inşallah başaracağız” dedi.

Kdz. Ereğli Zafer Men Masterler Takımı yarın saat 18.00’de Çorum Veteranlar Takımı ile yarı final müsabakasında karşılaşacak.