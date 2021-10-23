KBSL: UMF Yapı İzmit Belediyespor: 85 - Beşiktaş HDI Sigorta: 67
67 mağlup etti.
67 mağlup etti.
Salon: Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu
Hakemler: Ayşenur Yazıcıoğlu xx, Alper Elçikoca xx, Münevver Özemre xx
UMF Yapı İzmit Belediyespor: İdil Türk xx 4, Gülse Uğur xx, Melisa Korkmaz xxx 22, Nehir Ulufer xx 3, Sıla Dikmenoğulları xx, Emel Sığırcı x, Nirra Fields xxx 30, Viktoria Vladimirovna Mircheva xx 2, Defne Paylar x, Kristina Jasmine Higgins xxx 14, Gabriela Marginean xxx 10
Başantrenör: Hasan Fırat Okul
Beşiktaş HDI Sigorta: İlze Jakobsone xxx 13, Şelale Kepenç xx 6, Ceyda Necmiye Bekar x, İremnaz Topuz xxx 12, Özge Yavaş xxx 9, Elif Bayram xx 2, Paulina Hersler xx 4, Meighan Sharee Simmons xxx 13, İlayda Güner xx 8, Melek Uzunoğlu x
Başantrenör: Erdal Erdinç
1. Periyot: 24-14 (UMF Yapı İzmit Belediyespor lehine)
Devre: 43-35 (UMF Yapı İzmit Belediyespor lehine)
3. Periyot: 71-45 (UMF Yapı İzmit Belediyespor lehine)