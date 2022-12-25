Kazımcan Karataş ve Fredrik Midtsjö sakatlandı

Galatasaray’da Kazım Karataş ve Fredrik Midtsjö, İstanbulspor maçında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray sahasında İstanbulspor ile karşılaşırken, sarı-kırmızılılarda Kazımcan Karataş ile Fredrik Midtsjö sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Müsabakaya 11’de başlayan Kazımcan, yerini Hollandalı futbolcu Patrick van Aanholt’a bıraktı. Maçta 11’de görev alan Midtsjö yerine de 74. dakikada Berkan Kutlu girdi.

Kazımcan sağlık ekiplerinin yardımlarıyla soyunma odasına gitti.