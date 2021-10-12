Kazakistan - Türkiye maçı ne zaman başlayacak? Kadroda kimler var?
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Türkiye U21 Milli Takımı, Kazakistan U21 Milli Takımı ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. I grubunda 2 maç sonunda 1 puanı bulunan Türkiye, kazanarak yükselişe geçmek istiyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kazakistan - Türkiye maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
KAZAKİSTAN U21 - TÜRKİYE U21 MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Kazakistan - Türkiye maçı 12 Ekim Salı günü saat 14:00'te A Spor ekranlarında canlı yayınlanacak.
ÜMİT MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU
Kaleciler: Ersin Destanoğlu (Beşiktaş A.Ş.), Arda Özçimen (Göztepe A.Ş.), Muhammet Taha Tepe (Trabzonspor A.Ş.)
Defans: Bünyamin Balcı (Fraport TAV Antalyaspor), Serhat Ahmetoğlu (Vavacars Fatih Karagümrük), Işık Kaan Arslan (Galatasaray A.Ş.), Serdar Saatçı (Beşiktaş A.Ş.), Cenk Özkaçar (OH Leuven), Ravil Tagir (Medipol Başakşehir FK), Evren Eren Elmalı (Kasımpaşa A.Ş.), Emre Kaplan (Medipol Başakşehir FK)
Orta Saha: Umut Güneş (Aytemiz Alanyaspor), Efe Tatlı (Vavacars Fatih Karagümrük), Ali Kaan Güneren (MKE Ankaragücü), Muhammed Gümüşkaya (Fenerbahçe A.Ş.), Erkan Eyibil (Fraport TAV Antalyaspor), Yunus Akgün (Adana Demirspor A.Ş.), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray A.Ş.), Kartal Kayra Yılmaz (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Ömer Faruk Beyaz (VfB Stuttgart)
Forvet: Enis Destan (Altınordu), Ali Akman (Nec Nijmegen), Gökdeniz Bayrakdar (Fraport TAV Antalyaspor), Tiago Süer Barbaros Çukur (Doncaster Rovers FC), Batuhan Kör (Bursaspor)