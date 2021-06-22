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Kayserisporlu Sabovic Rus ekibi Khimki’ye transfer oldu

Kayserisporlu oyuncu Besard Sabovic Rus ekibi Khimki’ye transfer oldu.

Spor 22.06.2021, 18:24
Kayserisporlu Sabovic Rus ekibi Khimki’ye transfer oldu

Kayserisporlu oyuncu Besard Sabovic Rus ekibi Khimki’ye transfer oldu.

Kayserispor Kulübü’nden ’Teşekkürler Sabovic’ başlığıyla yapılan açıklamada; "Kulübümüz profesyonel oyuncularından Besard Sabovic’in Rusya’nın Khimki Kulübüne transferi konusunda karşılıklı anlaşmaya varılmıştır. Besard Sabovic’e katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" denildi.
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