Kayserisporlu futbolcular, depremzede çocukların yüzünü güldürdü

Yukatel Kayserisporlu futbolcular, deprem bölgelerinden Kayseri’ye gelen depremzede çocukları ziyaret ederek, moral verdi.

Kayserisporlu Joseph Attamah, Ali Karimi, Bilal Bayazit ve Kulüp Menajeri Yunus Akbulut, depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş’tan ve depremden etkilenen Hatay’dan, Kayseri’ye gelen depremzede çocukları ziyaret etti.

Futbolcular, çocuklara çeşitli hediyeler verirken, hediye ettikleri topları imzalayarak sevinçlerine ortak oldu.