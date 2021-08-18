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Kayserisporlu Doğan Alemdar Rennes’te

Kayserispor kalecisi Doğan Alemdar, Fransa Lig 1’e transfer oldu.

Spor 18.08.2021, 22:55
Kayserisporlu Doğan Alemdar Rennes’te

Kayserispor kalecisi Doğan Alemdar, Fransa Lig 1’e transfer oldu.

Süper Lig takımlarından Kayserispor’un 18 yaşındaki file bekçisi Doğan Alemdar, Fransa Lig 1 takımlarından Rennes’e transfer oldu.

Kayserispor’dan yapılan açıklamada, “Altyapımızdan yetişen profesyonel futbolcumuz Doğan Alemdar’ın Fransa Ligue 1 takımlarımdan Rennes Kulübü’ne transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Anlaşmanın kulübümüze, Doğan Alemdar’a ve Rennes Kulübü’ne hayırlı olmasını diliyoruz” denildi.

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