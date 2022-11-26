Kayserispor’dan Onur Bulut açıklaması

Yukatel Kayserispor Kulübü, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in, Onur Bulut ile ilgili yaptığı açıklamalara cevap vererek, "Yaptığı açıklama nerden bakılırsa bakılsın sorunludur ve TFF talimatları başta olmak üzere hukuka aykırıdır" ifadelerini kullandı.

Kayserispor’dan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Beşiktaş Kulübü Teknik Direktörü Şenol Güneş’in profesyonel futbolcumuz Onur Bulut’un transferi ile alakalı açıklamasını şaşkınlıkla öğrenmiş bulunuyoruz. Sayın Güneş, futbolcumuzun sözleşmesinin devam ettiğini bilmektedir. Yaptığı açıklama nerden bakılırsa bakılsın sorunludur ve TFF talimatları başta olmak üzere hukuka aykırıdır. Futbolcunun ayartılması dahil ve hatta daha ötesini düşünmeye mahal verecek bu tip bir yaklaşımın olası olumsuz sonuçlarını sayın Şenol Güneş’in öngörmesi gerektiğini düşünüyoruz. Beşiktaş Kulübü ile yıllar öncesine dayanan iyi ilişkileri de göz ardı eden bu davranışın Ahmet Nur Çebi tarafından dikkatli bir şekilde değerlendirilmesini ve dostluğumuza uygun olacak bir şekilde ele alınmasını bekliyoruz. Netice olarak bir profesyonel futbolcunun transfer sürecinin tabii olduğu TFF düzenlemelerini Güneş’in dikkatine sunuyor, bu düzenlemelere uygun davranmasını beklediğimizi kendisine ifade ediyoruz."