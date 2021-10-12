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Kayserispor’da Uğur Demirok’un covid-19 testi pozitif çıktı

Yukatel Kayserispor’da takım kaptanı Uğur Demirok’un covid-19 testi pozitif çıktı.

Spor 12.10.2021, 09:50
Kayserispor’da Uğur Demirok’un covid-19 testi pozitif çıktı

Yukatel Kayserispor’da takım kaptanı Uğur Demirok’un covid-19 testi pozitif çıktı.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor’da korona virüs şoku yaşanıyor. Ligin 9. haftasında deplasmanda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi gerçekleştirilen korona virüs testinde, takımın önemli futbolcularından Uğur Demirok’un testi istenildiği gibi çıkmadı. Gerçekleştirilen test sonrasında Uğur Demirok’un korona virüse yakalandığı tespit edildi.

Korona virüs testi pozitif çıkan takım kaptanı Uğur Demirok karantinaya alındı. Tecrübeli futbolcu, Alanyaspor maçı kadrosunda yer alamayacak. Kayserispor’da Trabzonspor maçı öncesinde de Gökhan Sazdağı’nın covid-19 testi pozitif çıkmıştı.

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