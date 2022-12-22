Kayserispor’da transfer zirvesi

Kayserispor’un milli futbolcusu Onur Bulut’un menajeri Cengiz Erten Kayseri’ye geldi. Başkan Ali Çamlı "Onur Bulut ile sorun yok" derken tesislerde Onur’un durumu ile ilgili görüşme gerçekleştirildi.

Kayserisporlu Onur Bulut’un menajeri Cengiz Erten, Kayseri’ye geldi ve Türkiye Kupası maçını başkan Ali Çamlı ile birlikte izledi. İkili, stat çıkışında Onur Bulut ile ilgili yöneltilen sorulara da cevap verdi. Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, daha önce görüştükleri Onur Bulut ile ilgili bir sıkıntı olmadığını tekrar ederken, imzaların an meselesi olduğuna işaret etti.

Onur’un menajeri Cengiz Erten de, bir görüşme yapacaklarını ve sonrasında başkan Ali Çamlı’nın gerekli açıklamaları yapacağını kaydetti.