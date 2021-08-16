Kayserispor’da Teknik Direktör Koşukavak ile yollar ayrıldı

Yukatel Kayserispor’da Teknik Direktör Yalçın Koşukavak ile yollar ayrıldı.

Süper Lig’de mücadele eden Yukatel Kayserispor, Teknik Direktör Yalçın koşukavak ile yolları ayırdı. Geçen sezonun 36. haftasında Kayserispor’da göreve başlayan ve 6 maça çıkan Yalçın Koşukavak, bu sezonun ilk maçına çıkmış ve Altay karşısından 3-0’lık mağlubiyetle ayrılmıştı. Koşukavak, Kayserispor’un başında 6 müsabakada 1 galibiyet, 3 beraberlik, 2 yenilgi elde etti.

Kayserispor yönetimi, bu sezonun ilk maçında Altay deplasmanında oynanan futbol ve alınan 3-0’lık yenilgi sonrasında eleştirilen Yalçın Koşukavak ile bugün görüşerek ayrılık kararı aldı.