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Kayserispor’da sonuçlar negatif

Hes Kablo Kayserispor’da koronavirüs (covid-19) testleri negatif çıktı.

Spor 04.12.2020, 15:16
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Kayserispor’da sonuçlar negatif
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Hes Kablo Kayserispor’da koronavirüs (covid-19) testleri negatif çıktı.

Hes Kablo Kayserispor’da dün yapılan test sonuçları belli oldu. Süper Lig’in 11. haftasında yarın Göztepe ile karşı karşıya gelecek olan Hes Kablo Kayserispor hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “Göztepe karşılaşması öncesi Futbol A takımımız, teknik heyetimiz ve personelimize yeni tip korona virüs (covid-19) testi uygulanmıştır. Yapılan tetkiklerde yeni tip korona virüs bulgularına rastlanmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

Öte yandan daha önce yapılan testlerde sonuçları pozitif çıkan Denis Alibec ve Nurettin Korkmaz’ın karantina süreçleri devam ediyor.
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