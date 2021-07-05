Kayserispor’da Kanga ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Kanga ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Hes KAblo Kayserispor Kulübü’nden ’Teşekkürler Kanga’ başlığıyla yapılan açıklamada, "Kulübümüz profesyonel futbolcularından Wilfried Kanga ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" denildi.