banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Otomotiv ihracatı haziranda 2,3 milyar dolar oldu
Otomotiv ihracatı haziranda 2,3 milyar dolar oldu
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos görevini bıraktı
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos görevini bıraktı
Küçükçekmece'de metrobüs kazası!
Küçükçekmece'de metrobüs kazası!
Metrobüste ilginç maske tartışması
Metrobüste ilginç maske tartışması

Kayserispor’da Kanga ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Kanga ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Spor 05.07.2021, 12:20
Kayserispor’da Kanga ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Kanga ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Hes KAblo Kayserispor Kulübü’nden ’Teşekkürler Kanga’ başlığıyla yapılan açıklamada, "Kulübümüz profesyonel futbolcularından Wilfried Kanga ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" denildi.
Yorumlar (0)
27°
parçalı az bulutlu