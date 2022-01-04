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Kayserispor’da hedef Altay maçından 3 puan almak

Kayserispor ligin 20. haftasında sahasında ağırlayacağı Altay maçının hazırlıklarını sürdürürken, Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Altay maçı çok önemli bir maç, ilk devrenin rövanşını almak istiyoruz" dedi.

Spor 04.01.2022, 17:41
Kayserispor’da hedef Altay maçından 3 puan almak

Kayserispor ligin 20. haftasında sahasında ağırlayacağı Altay maçının hazırlıklarını sürdürürken, Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Altay maçı çok önemli bir maç, ilk devrenin rövanşını almak istiyoruz" dedi.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligin 20. haftasında sahasında ağırlayacağı Altay maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde antrenman yapan futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı. Kısa alanda pas çalışması ile devam eden antrenman, teknik çalışma ile sürdü.

Mario Gavranovic: "Bu maçı kazanmak içinde elimizden geleni yapacağız"

Antrenman öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Kayserispor’un golcü forveti Mario Gavranovic, Altay maçından 3 puan almak istediklerini söyleyerek, "İlk geldiğim dönemde belirli sakatlıklar yaşadım. Kolay değildi. Biraz hayal kırıklığına uğradım. Ondan sonra yavaş yavaş ritmimi yakaladım ve goller ve asistlerle takımıma katkı sağlamaya başladım. Umarım bundan sonraki süreci takım halinde az sakatlık ile geçiririz ve çok daha iyi bir ikinci yarı performansı ortaya koyarız. Altay maçı bizim için önemli bir maç. Hakikaten iyi çalışıyoruz ve bu maçı kazanmak içinde elimizden geleni yapacağız. En iyi performansımızı göstermeye çalışacağız. Sezon ilk yarısındaki maçı orada kaybetmiştik ve iyi bir oyun oynamamıştık. Şimdi bunun üzerinden 6 ay gibi bir zaman geçti. Takım olarak birbirimizi daha iyi tanımaya başladık. Oyunumuzda oturmaya başladı. Dolayısı ile bizim için içeride oynadığımız her maç çok önemli. Bu maçta da 3 puan almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Hikmet Karaman: "Altay maçı çok önemli bir maç, ilk devrenin rövanşını almak istiyoruz"

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman da, Altay maçının çok önemli olduğunu söyleyerek, "Altay maçı çok önemli bir maç. İlk devrenin rövanşını almak istiyoruz. Tabi bu arada bazı eksik oyuncularımız var. Dolayısı ile hem Afrika Kupasına giden hem sakat olan hem de sarı kart cezalısı olan oyuncularımız var. Fakat biz bir bütünüz, çalışıyoruz. Dolayısı ile Kayseri şehrine ve Kayserispor taraftarına sürekli ihtiyacımız var ama başlangıç önemli ve en çok ihtiyacımız olacak maçlardan bir tanesi bu maç. Dolayısıyla buradan taraftarlarımıza ve şehrimizdeki sporseverlere sizlerin vasıtasıyla sesleniyorum. Pazar günü saat 16.00’da maç başlıyor. 12’nci adam çok önemli. Takımımızın buna ihtiyacı var. Maçın bitiş düdüğüne kadar ihtiyacı var. Dolayısıyla başlangıç ve 12’sinde de transfer açılacak. İkinci yarının ilk maçına transferler olmadan giriyoruz. Kısa bir süre içerisinde de hazırlanmak zorundayız. Sizin de bildiğiniz gibi geçtiğimiz ayın 30’unda kupa maçına çıktık. Orada oyuncularımıza yılbaşı izni verip, tekrar Pazartesi günü çalışmalara başladık ve 4 gün içerisinde de Altay maçına hazır çıkmamız gerekiyor. Kolay değil. Birlikteliğe ihtiyacımız var. Oyuncularımızla bunları konuştuk. Altay’da önemli bir takım. Mustafa Denizli çok önemli bir teknik adam. Benim hocalığımız yapmış ve bana çok büyük katkıları olmuş bir büyüğüm. Dolayısıyla zevkli bir maç oynayıp, 3 puanı almak istiyoruz" diye konuştu.

"Takıma transferler olacak"

Karaman, "Transferin tek yetkilisi Berna başkan. 1 oyuncu transfer ettik. O da bugün burada ve bizimle beraber antrenmanlara devam edecek. Fakat başkan ve yönetim kuruluyla yaptığımız istişareler ve bölgelerdeki belirlenecek oyuncular ile alışmalar devam ediyor. Nasıl ki Bertolacci çok önemli bir transfer ise, bildik oyuncular ile yüzde 100 takıma katkı yapacak oyuncularla yola devam etmek Kayserispor’un hayrınadır. Ekonomik olarak bu kulübün ayakta kalmasın için başkanlık makamı her şeyi yapıyor. Oyuncuların transfer taksitleri ödeniyor. Oyuncuların maaşları ödeniyor. Oyuncuların primleri ödeniyor. Ekonominin futbolda son derece sıkıntı yaşadığı bir dönemde buralarda başarılı olmak kolay değil. Bunlarla birlikte de transferin bitmesi gerekiyor. Berna Hanım’ın omuzunda büyük bir yük var. Fakat bunu başarı ile geçeceğine inanıyorum. Herhangi bir transfer olduğu zaman kendisi gerekli açıklamaları yapar. Teknik adamların transferlerle ilgili yorum getirmesi eskide kaldı. Bu iş biraz daha profesyonelleşti. Transferler olacak. Herkes sabırlı olsun" şeklinde konuştu.

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