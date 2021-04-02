banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Dolar ne olacak sorusu yanıt arıyor?
Dolar ne olacak sorusu yanıt arıyor?
Aşı olmak orucu bozar mı? Diyanet açıkladı!
Aşı olmak orucu bozar mı? Diyanet açıkladı!
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Kripto piyasasının toplam değeri rekor kırdı
Kripto piyasasının toplam değeri rekor kırdı

Kayserispor’da Göztepe maçı kamp kadrosu belli oldu

Göztepe ile sahasında karşı karşıya gelecek Hes Kablo Kayserispor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Spor 02.04.2021, 21:34
5
Kayserispor’da Göztepe maçı kamp kadrosu belli oldu

Göztepe ile sahasında karşı karşıya gelecek Hes Kablo Kayserispor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kampa girerek maç saatini beklemeye başlayan sarı-kırmızılı ekipte, Denis Alibec, Gustavo Campanharo, Anton Maglica, Ömer Uzun Besard Sabovic ve Miguel Lopes, İsmail Çipe kadroya dahil edilmedi.

Kayserispor’un Göztepe maçı için 21 kişilik kadrosunda şu isimler yer aldı:

"Silviu Lung, Doğan Alemdar, Cristian Sapunaru, Uğur Demirok, Dimitrios Kolovetsios, Mario Paz, Zoran Kvrzic, Ramazan Civelek, Yasir Subaşı, Aziz Behich, Karlo Muhar, Joseph Attamah, Daniel Avramovski, Emre Demir, Aaron Lennon, Melih Okutan, Pedro Henrique, İlhan Parlak, Nurettin Korkmaz, Kevin Luckassen ve Muğdat Çelik."
Yorumlar (0)
12°
parçalı bulutlu