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Kayserispor’da bir korona virüs vakası daha

HES KABLO KAYSERİSPOR TAKIMINDA BİR FUTBOLCU DAHA KORONAVİRÜSE YAKALANDI.

Spor 16.10.2020, 16:18
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Kayserispor’da bir korona virüs vakası daha

Kayserispor, bir futbolcunun daha korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Süper Lig’in 5. haftasında Sivasspor’u konuk edecek olan Kayserispor’da peş peşe korona virüs vakaları görülmeye başladı. Geçen hafta Miguel Lopes’in korona virüse yakalanması, dün de bir futbolcunun testinin pozitif çıkmasından sonra bugün de korona virüs vakasına rastlandı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Bugün sabah saatlerinde bir oyuncumuzun covid-19 benzeri şikayetleri olması nedeniyle takımdan izole edilerek kendisine PCR testi uygulanmıştır. Oyuncumuzun testi pozitif çıkmış olup gerekli tedavisine hemen başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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