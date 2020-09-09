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Kayserispor’da antrenmana korona virüs engeli

HES KABLO KAYSERİSPOR’UN SOSYAL MEDYA HESABINDAN YAPILAN BİR AÇIKLAMAYLA, KULÜP PERSONELLERİNDEN BİRİNİN KORONA VİRÜS TESTİNİN POZİTİF ÇIKTIĞI VE BUGÜN YAPILMASI GEREKEN ANTRENMANIN İPTAL EDİLDİĞİ BELİRTİLDİ.

Spor 09.09.2020, 17:48
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Kayserispor’da antrenmana korona virüs engeli

Hes Kablo Kayserispor’un sosyal medya hesabından yapılan bir açıklamayla, kulüp personellerinden birinin korona virüs testinin pozitif çıktığı ve bugün yapılması gereken antrenmanın iptal edildiği belirtildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kulübümüzde bir personelde covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Bugünkü antrenmanımız iptal edilmiş olup, takımımıza, teknik heyetimize ve kulüp personelimize bugün yeni bir covid-19 testi yapılmıştır. Sonuçlar kamuoyu ile paylaşılacaktır.”

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