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Kayserispor’da 7 eksik var

Sahasında bugün Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Kayserispor’da 7 futbolcu oynayamayacak.

Spor 08.05.2021, 14:56
Kayserispor’da 7 eksik var

Sahasında bugün Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Kayserispor’da 7 futbolcu oynayamayacak.

Süper Lig’in 40. haftasında bugün Gaziantep FK’yi ağırlayacak olan Kayserispor’da 7 futbolcu forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan kaleci Silviu Lung, Anton Maglica, Gustavo Campanharo, Ömer Uzun, Miguel Lopes, Uğur Demirok ve Nurettin Korkmaz bugün takımlarını yalnız bırakacak. Ligde bu sezon 39 haftada 37 maça çıkan Kayserispor, 9 galibiyet, 12 berberlik, 16 mağlubiyet sonucunda topladığı 39 puanla 17. sırada bulunuyor. Kadir Has Stadı’nda oynanacak Kayserispor - Gaziantep FK maçını Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir ve Kamil Çetin hakem üçlüsü yönetecek.
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