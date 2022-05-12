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Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası’nı şehre getirmek istiyor

Kayserispor’da Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları sürerken, futbolculardan Mustafa Pektemek, Mame Thiam ve Uğur Demirok, Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanarak şehre getirmek istediklerini belirtti.

Spor 12.05.2022, 17:42
Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası’nı şehre getirmek istiyor

Kayserispor’da Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları sürerken, futbolculardan Mustafa Pektemek, Mame Thiam ve Uğur Demirok, Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanarak şehre getirmek istediklerini belirtti.

Kayserispor, ligin 37. haftasında sahasında oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde antrenman yapan futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı.

Mustafa Pektemek: “Kendimize güveniyoruz”

Antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kayserisporlu futbolcu Mustafa Pektemek, “Zor bir yoldan geldik. Kupa serüveninde sonuna kadar geldik. Sırada sadece bir maç kaldı. İnşallah ikinci kez çıktığımız finalde ikinci kez kupayı Kayseri’ye getirebiliriz. Tıpkı son maçta olduğu gibi bunun için elimizden geleni yapacağız. Sivasspor da en az bizim kadar kupayı isteyecektir. Biz elimizden geleni yapacağız. Kendimize güveniyoruz. İnşallah son aşamayı da geçip kupayı buraya getiririz ve bu sevinci beraber yaşarız” dedi.

Mame Thiam: “Finalde başarılı olup kazanmak istiyoruz”

Kayserispor’un Senegalli yıldızı Mame Thiam da, “Bizim için zorlu bir yolculuktu. Bu süreçte önemli maçlar oynadık. Yarı finali de kazanıp finale adımızı yazdırdık. Şu an için hiçbir şey bitmiş değil. ‘Hedefimize ulaştık’ diyemeyiz. Çünkü bizim mantalitemiz bu kupayı kazanmaktır. Bu her şeyden önce bir derbi maçı. Sivasspor çok iyi bir rakip. Bu sene içerisinde de kendileriyle oynadık. Tanıyoruz. Nasıl bir takım olduklarını biliyoruz. Finalde de başarılı olup kazanmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Uğur Demirok: “Kazanmaktan başka bir düşüncemiz yok. Kupayı bu şehre getirmek istiyoruz”

Kayserispor’un kaptanlarından Uğur Demirok ise, “2008’de alınan bir kupa var. O kupayı girişte sergiliyoruz. Onun yanına 14 yıl sonra bir kupa koymak istiyoruz. Kayserispor camiasının, şehrin ve taraftarın bu kupayı hak ettiğini düşünüyorum. Çok zorlu bir periyottan geldik. Bunun bilincindeyiz. Finalinde bilincindeyiz. Sivasspor da Anadolu’nun bir takımı. Güzel bir maç olacağını ve güzel bir eşleşme olduğunu düşünüyorum. Kazanmaktan başka bir düşüncemiz yok. Kupayı bu şehre getirmek istiyoruz” diye konuştu.

“2 şehre de yakın bir yerde oynanabilir”

Final maçının İstanbul’da oynanmasını değerlendiren Demirok, “İstanbul daha önceden açıklanan bir şehir. 2 kulübün isteği doğrultusunda Anadolu’da oynanması bence daha güzel olur. 2 şehre de daha yakın bir yere, taraftarlarımızın daha kolay gelebileceği bir yerde oynanması daha güzel olur diye düşünüyorum. Kulübümüzün herhalde başvurusu olacaktır. Bunu de yetkililer değerlendirir diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

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