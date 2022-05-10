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Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında sahasında karşılaştığı Trabzonspor’u 4-2’lik skorla mağlup ederek kupada finale yükseldi.
Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında sahasında karşılaştığı Trabzonspor’u 4-2’lik skorla mağlup ederek kupada finale yükseldi.
Spor 10.05.2022, 22:35 10.05.2022, 22:43
Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında sahasında karşılaştığı Trabzonspor’u 4-2’lik skorla mağlup ederek kupada finale yükseldi.