banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Türkiye, Sezgin Baran Korkmaz’ı Avusturya’dan istedi
Türkiye, Sezgin Baran Korkmaz’ı Avusturya’dan istedi
6 ayda 42 polis intihar etti!
6 ayda 42 polis intihar etti!
LGS kapsamında merkezi sınav sonuçları açıklandı
LGS kapsamında merkezi sınav sonuçları açıklandı
Komedyen Atalay Demirci'nin cezası istinaftan geçti
Komedyen Atalay Demirci'nin cezası istinaftan geçti

Kayserispor yeni sezona hazırlanıyor

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, Teknik Direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Spor 30.06.2021, 09:39
Kayserispor yeni sezona hazırlanıyor

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, Teknik Direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik Direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde, kulüp tesislerinde toplanan sarı-kırmızılı futbolcular, ısınmanın ardından topla birlikte çalıştı. Transfer yasağının kalkmasıyla resmi sözleşmeye imza atacak olan Emrah Başsan, Gökhan Sazdağı ve Onur Bulut da takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.
banner486
Yorumlar (0)
28°
açık
banner493