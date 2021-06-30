Kayserispor yeni sezona hazırlanıyor

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, Teknik Direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik Direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde, kulüp tesislerinde toplanan sarı-kırmızılı futbolcular, ısınmanın ardından topla birlikte çalıştı. Transfer yasağının kalkmasıyla resmi sözleşmeye imza atacak olan Emrah Başsan, Gökhan Sazdağı ve Onur Bulut da takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.