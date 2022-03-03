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Kayserispor yarı finalde!

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Beşiktaş sahasında karşılaştığı Kayserispor’a 2-1 mağlup oldu ve elendi. Kayserispor yarı finalde Trabzonspor ile eşleşti.

Spor 03.03.2022, 09:13
Kayserispor yarı finalde!

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final turunda deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşan ve maçı 2-1 kazanan Yukatel Kayserispor'da yarı finale yükselmenin gururu ve sevinci yaşanıyor. Maçın ardından sarı kırmızılı takım, soyunma odasında turu geçmenin mutluluğunu yaşadı. Güçlü rakibini Mairo Gavranovic ve Miguel Cardoso'nun golü ile 2-1 mağlup eden Yukatel Kayserispor yarı finalde Trabzonspor ile eşleşti.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada Lionel Carole'un sol kanattan ortasında ceza yayında göğsüyle topu alan Mario Gavranovic'in Montero'yu geçip penaltı noktasına yakın bir noktadan vuruşunda meşin yuvarlak Ersin Destanoğlu'nun solundan ağlara gitti. 0-1

11. dakikada Welinton'un pasıyla sağ kanatta topla buluşan Rachid Ghezzal'ın topla ilerleyip ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Cenk Gönen'den seken meşin yuvarlak kornere gitti.

23. dakikada sol kanattan Umut Meraş'ın ortasında ceza sahası içinde Alex Teixeira'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Cenk Gönen'de kaldı.

43. dakikada sağ kanatta bulunan Rachid Ghezzal'ın uzun pasında ceza sahası içi sağında Kenan Karaman topu Atiba'ya indirdi. Atiba'nın pasında penaltı noktası üzerinde topu alan Valentin Rosier'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

65' GOL! Cardoso, Kayserispor'u 2-1 öne geçirdi.Gol - Miguel Cardoso

51. dakikada ceza sahası içi solundan Umut Meraş'ın yerden pasında kale önünde Michy Batshuayi'nin vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üstünden dışarıya gitti.


65. dakikada ceza sahası içine sol taraftan giren Lionel Carole'un yerden pasında ön direğe koşu yapan Miguel Cardoso'nun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2

77. dakikada Rachid Ghezzal'in ceza sahası dışı sağından ortasında arka direkte Carlos Mane topu uzaklaştırdı. Daha sonra Güven Yalçın'ın gelen topa ceza sahası içinde gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya gitti.

79. dakikada ceza sahası dışında Welinton'ın Mario Gavranovic'e yaptığı faulde Welinton'ı son adam olarak değerlendiren hakem Halil Umut Meler, Brezilyalı futbolcu direkt kırmızı kart gösterdi. Daha sonra VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen Meler kırmızı kartı iptal etti.

90+3. dakikada orta sahada Carlosa Mane'ye yaptığı hareket sonrasında Valentin Rosier sarı kart gördü. Mücadelenin 62. dakikasından da sarı kartı olan Rosier kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

90+6. dakikada Cyle Larin'in pasında penaltı nokt

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Stat: Vodafone
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar Uyarcan
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Welinton, Montero (Güven Yalçın dk. 71), Umut Meraş (Rıdvan Yılmaz dk. 71), Atiba, Necip Uysal, Alex Teixeira, Rachid Ghezzal, Kenan Karaman (Cyle Larin dk. 66), Michy Batshuayi
Yedekler: Emre Bilgin, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Kerem Kalafat, Serdar Saatçı, Emirhan İlkan, Demir Ege Tıknaz
Teknik Direktör: Önder Karaveli
Kayserispor: Cenk Gönen, Onur Bulut, Hosseini (Uğur Demirok dk. 33), Mert Çetin, Lionel Carole, Abdulkadir Parmak, İbrahim Akdağ, Ramazan Civelek (Carlos Mane dk. 46), Andrea Bertolacci (Attamah dk. 80 ?), Miguel Cardoso (Gökhan Sazdağı 71), Mario Gavranovic (Mustafa Pektemek dk. 80 ?)
Yedekler: Lung, Emre Demir, Hayrullah Erkip, İlhan Parlak, Gustavo Campanharo
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Goller: Valentin Rosier (dk. 43) (Beşiktaş), Mario Gavranovic (dk. 6), Miguel Cardoso (dk. 65) (Kayserispor)
Kırmızı kart: Valentin Rosier (dk. 90+3) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Necip Uysal (Beşiktaş), Miguel Cardoso, İbrahim Akdağ, Andrea Bertolacci (Kayserispor)

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