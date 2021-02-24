Kayserispor, Uğur Kulaksız ile yola devam edecek

Teknik Direktör Dan Petrescu ile yollarını ayıran Hes Kablo Kayserispor, ligdeki yoluna Uğur Kulaksız ile devam edecek.

Kablo Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, "Emeklerimizin karşılığını almak, huzur içinde bir ortamda Kayserisporumuza yakışır futbol izlemek istiyoruz. Futbolcularımız, Uğur hocamıza güveniyoruz" açıklamasında bulundu.

Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz ise taraftara seslendiği mesajında, "Biz büyük bir aileyiz. Hepinizin fikri altın değerinde. Şimdi Uğur hocamızla savaşma zamanı. Mücadelemiz, azmimiz göz dolduracak ve hepimizin özlediği keyif veren Kayserispor’u izleyeceğiz. İnanın hep birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı.