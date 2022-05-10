Kayserispor - Trabzonspor maç sonucu: 4-2

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Maça çok hızlı başlayan Trabzonspor, henüz ilk dakikada penaltı kazandı. Nwakaeme'nin ortasına arka direkte yükselen Cornelius'un kafa vuruşunda top Carole'ün eline çarptı ve hakem Halil Umut Meler beyaz noktayı gösterdi.

GOL | 3' Penaltıda topun başına geçen Nwakaeme, kaleci Lung'u ters köşeye yatırdı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. İlk maçı evinde 1-0 kazanan Fırtına, rövanşta büyük bir avantaj yakaladı. 0-1

5' Kayserispor'un sağ kanattan kullandığı kornerde kalesinden ayrılan Uğurcan Çakır, topa dokunamadı. Milli eldiveni geçen topa kafa vuruşunu yapan Mustafa Pektemek, çerçeveyi bulamadı.

8' Ev sahibi, beraberlik golüne çok yaklaştı. Sol kanattan ceza sahasına giren Thiam'ın çaprazdan attığı şutta top Uğurcan'dan döndü.

9' Attamah'ın ara pasıyla ceza sahasına giren Thiam'ın sol çaprazdan attığı şutta kalesinde devleşen Uğurcan, son anda topu çelmeyi başardı.

14' Abdülkadir Ömür'ün sağ kanattan Cornelius'a doğru ortada top doğrudan auta çıktı.

16' Attamah'ın ortasında Mame Thiam topu indirdi ancak kaleci Uğurcan topun kontrolünü sağladı.

26' Ramazan Civelek'in sağ kanattan yaptığı ortaya hareketlenen ve müsait durumda topla buluşan Mustafa Pektemek'in vuruşunda top auta çıktı.

31' Trabzonspor'da Edin Visca'nın sağ çağrazdan attığı şutta top Silviu Lung'dan oyun alanına döndü.

41' Kayserispor'da Kemen, Trabzonspor'un hızlı hücumunda Cornelius'a yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.

45' Bertolacci'nin sağ kanattan yaptığı ortaya hareketlenen Attamah'ın ceza sahası içerisinde yaptığı kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

İlk 45 dakika, Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı başladı.

46' Kayserispor'da İbrahim Akdağ'ın yerine Emrah Başsan oyunda. Trabzonspor'da ise Anthony Nwakaeme, yerini Yusuf Erdoğan'a bıraktı.

GOL | 48' Kayserispor, eşitliği yakaladı. Emrah Başsan, Mustafa Pektemek'in pasıyla topla buluştu ve sağ kanattan ceza alanına girdi ve açısını bulur bulmaz şutunu attu, savunmadan seken top ağlarla buluştu. 1-1

53' Cornelius'un ara pasına koşu yapan Yusuf Erdoğan, ceza sahasına girdiği gibi şutunu attı, top kaleci Lung'dan döndü.

54' Emrah Başsan'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta top arka direğe yöneldi. Savunmadan çıkan Hosseini, topa dokunmak istedi ancak başaramadı.

GOL | 59' Sol kanattan Bertolacci'nin kullandığı kornerde Puchacz'ın boşa çıktığı pozisyonda top Hosseini'nin önünde kaldı. Sağ çaprazda topu kontrol eden İranlı stoperin sert şutunda top ağlarla buluştu ve ev sahibi öne geçti. 2-1

63' Kayserispor, 2. yarıda oyuna giren Emrah Başsan'la bir kez daha tehlikeli geldi. Tecrübeli futbolcunun uzak mesafeden kaleyi denediği topu Uğurcan güçlükle kurtardı.

66' Kayserispor, 3. gole çok yaklaştı, Bertolacci'nin ortasında Emrah Başsan kafayı vurdu, top direkten döndü. Dönen topta Thiam'ın vuruşunda top savunmadan sekip kornere çıktı.

70' Ev sahibinde Mustafa Pektemek'in yerine Carlos Mane, konuk takımda ise Tymoteusz Puchacz'ın yerine Djaniny oyuna dahil oldu.

73' Mame Thiam'ın ceza alanı dışından vuruşunda top kaleci Uğurcan'da kaldı.

GOL | 82' Trabzonspor, Bakasetas'la eşitliği yakaladı. Ceza sahasında topla buluşan Cornelius, boş durumdaki Yusuf Erdoğan'a pasını aktardı, tecrübeli solakın kale dibinden attığı şutta Lung, muhteşem bir kurtarış yaptı. Dönen topta net bir vuruş yapan Yunan yıldız, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-2

84' Trabzonspor'da Ahmetcan Kaplan'ın yerine Serkan Asan oyuna girdi.

85' Kayserispor'da Emrah Başsan'ın ortasında Attamah kafayı vurdu, top direğin yanından auta çıktı.

86' Kayserispor'da Ramazan Civelek yerini Abdulkadir Parmak'a bıraktı.

87' Ev sahibi ekip Trabzonspor kalesine tehlikeli geliyor. Emrah Başsan'ın ortasında Thiam kafayı vurdu, top yandan auta çıktı.

89' Carole'ün sol kanattan çevirdiği topu ceza sahasında kontrol eden Emrah Başsan, Vitor Hugo'nun müdahalesiyle yerde kaldı, Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.

GOL | 90+1' Maçın en etkili isimlerinden olan Thiam, penaltıda Uğurcan'ı ters köşeye yatırdı ve takımını öne geçirdi. 3-2

90+6' Sol kanatta topla buluşan Emrah Başsan, içeri doğru kat etti ve kendisine şut açısı buldu. Tecrübeli solakın ceza sahası dışından attığı şutta top savunmadan sekti, ağlarla buluştu. 4-2

Kayserispor - Trabzonspor ilk 11'ler:

Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Attamah, Carole, İbrahim, Kemen, Bertolacci, Ramazan, Mame Thiam, Mustafa Pektemek

Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Hugo, Ahmetcan, Puchacz, Hamsik, Bakasetas, Visca, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Cornelius