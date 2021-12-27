Kayserispor - Sivasspor maçının VAR’ı Sarper Barış Saka

Sivasspor’un bugün deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçının Video Yardımcı Hakem’i (VAR) Sarper Barış Saka oldu.

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Sivasspor, Kayserispor’a konuk olacak. Saat 20.00’de başlayacak mücadelede hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk’ün yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Mehmet Emin Tuğral yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Yiğit Arslan olacak. Bu karşılaşmada VAR koltuğunda Sarper Barış Saka oturacak. Saka’ya, AVAR olarak Cevdet Kömürcüoğlu ile Sinan Dereci eşlik edecek.