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Kayserispor Petrescu’yu duyurdu
Hes Kablo Kayserispor kulübü, yeni teknik direktörü Petrescu’yu duyurdu.
Spor 10.01.2021, 20:52
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Hes Kablo Kayserispor kulübü, yeni teknik direktörü Petrescu’yu duyurdu.
Teknik Direktör Samet Aybaba’nın görevine son verilmesinden sonra görüşülen Rumen teknik direktör Dan Petrescu ile anlaşmaya varıldı.
53 yaşındaki Rumen teknik direktörü Kayseri’ye davet eden ve bugün son bir görüşme yapan Kayserispor kulübü, akşam saatlerinde anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Hes Kablo Kayserispor kulübünden yapılan açıklamada, “Hoşgeldin Dan Petrescu. Kulübümüz, Teknik Direktör Dan Petrescu ile 1,5 + 1 yıllığına anlaşmaya varmıştır. Anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını diler, sayın Petrescu ve ekibine başarılar dileriz” denildi.Hes Kablo Kayserispor’da ilk idmanına yarın çıkacak olan Petrescu’nun yardımcılıklarını Costin Romeo Curelea, Valeriu Bordeanu ve Aurelian Bogdan Aldea yapacak.
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