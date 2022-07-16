banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Sarıya boyanan ayçiçeği tarlaları hasat için gün sayıyor
Sarıya boyanan ayçiçeği tarlaları hasat için gün sayıyor
FETÖ’cülerin kamudan çıkarılmasıyla sayımız azaldı, gücümüz arttı
FETÖ’cülerin kamudan çıkarılmasıyla sayımız azaldı, gücümüz arttı
Erdoğan'dan KYK borçlarıyla ilgili açıklama
Erdoğan'dan KYK borçlarıyla ilgili açıklama
251 kahramanın adına 251 zeytin fidanı dikildi
251 kahramanın adına 251 zeytin fidanı dikildi

Kayserispor, MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı

Yeni sezon öncesi iki Süper Lig ekibi Kayserispor ile MKE Ankaragücü arasında oynanan hazırlık maçı 2-2’lik beraberlikle sonuçlandı.

Spor 16.07.2022, 20:14
Kayserispor, MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı

Yeni sezon öncesi iki Süper Lig ekibi Kayserispor ile MKE Ankaragücü arasında oynanan hazırlık maçı 2-2’lik beraberlikle sonuçlandı.

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Kayserispor ile Kayseri’de bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde kampta bulunan MKE Ankaragücü, hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Kadir Has Tesisleri’nde oynanan karşılaşmaya Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetimindeki Kayserispor takımı; Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Nurettin, Karimi, Kemen, Emrah, Bertolacci, Thiam ve Mustafa Pektemek 11’i ile başladı. MKE Ankaragücü ise; Bedirhan, Fıratcan, Sinan, Atakan, Yasin, Abdullah, Şahverdi, Chatzigiovanis, Pedrinho, Bridze ve Eren Derdiyok 11 ile sahaya çıktı. Çekişmeli geçen 90 dakika, 2-2’lik skorla tamamlandı. Kayserispor’un gollerini 5. dakikada penaltıdan Thiam ve 76. dakikada Cardoso atarken, MKE Ankaragücü’nün gollerini ise 29. dakikada Atakan ile 78. dakikada Macheda kaydetti.

Yorumlar (0)
27°
açık