Kayserispor, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor, yarın sahasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Yukatel Kayserispor, ligin 14. haftasında oynayacağı Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılı takım, karşılaşmanın son çalışmasını bugün Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde tesislerde yaptı ve kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. Ligde geride kalan 14. hafta sonunda 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar 23 puan topladı.

Yarın RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanacak olan Kayserispor ile Konyaspor maçı saat 17.00’de başlayacak ve maçta Kadir Sağlam düdük çalacak.