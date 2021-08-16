Kayserispor ile Rennes, Doğan Alemdar transferi için anlaştı

Yukatel Kayserispor, genç kaleci Doğan Alemdar’ın transferi için Rennes takımı ile anlaştı.

Süper Lig takımlarından Y. Kayserispor, kaleci Doğan Alemdar için Fransa’nın Rennes takımı ile anlaşmaya vardı. Doğan Alemdar’ın Rennes’e transferi için görüşmeleri yürüten menajer Serdar Dağlı, sarı-kırmızılı kulübe müjdeli haberi verdi. Kayserispor, kaleci Doğan Alemdar’ın transferi için yaklaşık 3,5 Milyon Avro’ya anlaşmaya vardı. Rennes takımının, Doğan ile 5 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Doğan bugün noter kanalıyla resmi sözleşmeye imzayı atacak.

Fransa’ya gitmek için işlemlerine başlanılan Doğan, vize işleminin bitmesi neticesinde yeni takımına katılacak.