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Kayserispor hazırlık maçında Yeni Malatyaspor’u 3-2 yendi

Kayserispor, sezon hazırlıkları çerçevesinde Yeni Malatyaspor ile yaptığı hazırlık maçından 3-2 galip ayrıldı.

Spor 30.07.2022, 20:58
Kayserispor hazırlık maçında Yeni Malatyaspor’u 3-2 yendi

Kayserispor, sezon hazırlıkları çerçevesinde Yeni Malatyaspor ile yaptığı hazırlık maçından 3-2 galip ayrıldı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, hazırlık maçında karşılaştığı Yeni Malatyaspor’u 3-2 mağlup etti. Kayserispor Tesisleri’nde oynanan karşılaşmada Kayserispor’un gollerini 47. dakikada Gavranovic, 53. dakikada penaltıdan Thiam ve 70. dakikada Mane kaydederken, konuk ekibin gollerini ise 66. dakikada Haqi ve 68. dakikada Doğukan attı.

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