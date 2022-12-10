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Kayserispor Genel Kurulu ertelendi
Bugün gerçekleştirilmesi gereken Kayserispor Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı önümüzdeki haftaya ertelendi.
Spor 10.12.2022, 11:20
Bugün gerçekleştirilmesi gereken Kayserispor Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı önümüzdeki haftaya ertelendi.
Kayserispor’un bugün yapılacağı açıklanan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ertelendi. Kadir Has Kongre Merkezi’nde yapılması gereken genel kurul toplantısı, çoğunluğun sağlanamamasından dolayı 17 Aralık’a ertelendi. Önümüzdeki haftaya kalan kurul, çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecek.
Bu oturumda Kayserispor’un yeni başkanı ve yönetimi belli olacak.