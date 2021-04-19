Kayserispor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Ligi'n 36 .haftasında yarın Hes Kablo Kayserispor sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Kayseri Kadir Has Stadyumunda saat 16.00’da Gençlerbirliği ile 3 puan mücadelesi verecek olan Hes Kablo Kayserispor hazırlıklarını tamamladı.

Alt sıraları yakından ilgilen zorlu doksan dakikada kazanan takım büyük avantaj elde edecek. Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu nezaretinde bugün yaptığı son antrenman hazırlıklarını tamamlayan sarı kırmızılılar, tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.