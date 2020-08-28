Kayserispor galibiyetle başlamak istiyor
HES KABLO KAYSERİSPOR, SÜPER LİG 2020-2021 SEZONUNA GALİBİYETLE BAŞLAMAK İSTİYOR.
Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig 2020-2021 sezonuna galibiyetle başlamak istiyor. Teknik Direktör Bayram Bektaş, "Sezonu moralli şekilde sürdürmek istiyoruz" açıklamasında bulundu.
Teknik Direktör Bayram Bektaş nezaretinde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Hes Kablo Kayserispor, ilk maçında ilk galibiyetini almak istiyor. Fikstür çekimi sonrasında ligin ilk haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılı ekip, neşeli ve hırslı çalışmanın meyvesini ilk haftadan toplamak hedefinde.
Hes Kablo Kayserispor teknik direktörü Bayram Bektaş, "21 takımlı ligde çok önemli müsabakalar oynayacağız. Ligin ilk haftasında sahamızda Kasımpaşa ile karşılaşacağız. O zamana kadar iyi bir çalışma dönemi geçirmek istiyoruz. Tabii ki aramıza yeni katılacak oyuncular ile daha da güçleneceğiz. Lige galibiyetle başlamak ve moralli bir şekilde sezonu sürdürmek amacındayız" dedi.
Hes Kablo Kayserispor, maç yapmadan BAY geçeceği 6. haftaya kadar 3 iç saha, 2 deplasman maçına çıkacak.
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