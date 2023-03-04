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Kayserispor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi Mete Kalkavan
Fenerbahçe’nin bugün deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Mete Kalkavan oldu.
Spor 04.03.2023, 11:59
Fenerbahçe’nin bugün deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Mete Kalkavan oldu.
Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor’a konuk olacak. Saat 19.00’da başlayacak mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar yapacak. Maçın 4. hakemi Mert Güzenge olurken, müsabakada VAR koltuğunda ise Mete Kalkavan oturacak. Kalkavan’a AVAR’da Alper Çetin ve Süleyman Özay eşlik edecek.