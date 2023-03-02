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Kayserispor - Fenerbahçe maçına sarı-lacivertli taraftarların girememesiyle alakalı yürütmeyi durdurma kararı verildi. Fenerbahçe taraftarı tribündeki yerini alabilecek.

Kayserispor - Fenerbahçe maçına sarı-lacivertli taraftarların girememesiyle alakalı yürütmeyi durdurma kararı verildi. Fenerbahçe taraftarı tribündeki yerini alabilecek.

Spor 02.03.2023, 14:21
Kayserispor - Fenerbahçe maçına sarı-lacivertli taraftarların girememesiyle alakalı yürütmeyi durdurma kararı verildi. Fenerbahçe taraftarı tribündeki yerini alabilecek.

Kayserispor - Fenerbahçe maçına sarı-lacivertli taraftarların girememesiyle alakalı yürütmeyi durdurma kararı verildi. Fenerbahçe taraftarı tribündeki yerini alabilecek.

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