Kayserispor evinde Gençlerbirliği ile berabere kaldı

Süper Lig'in 36. haftasında düşme hattındaki kritik maçta Kayserispor evinde Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Kadir Has Stadı'nda oynanan mücadele karşılıklı gollerin ardından 2-2 sona erdi ve iki takım da sahadan 1 puanla ayrıldı.

Kayserispor'un gollerini 39. dakikada Pedro Henrique ve 80. dakikada İlhan Parlak atarken, Gençlerbirliği'nin sayılarını 46. dakikada Piris ile 50. dakikada Stancu kaydetti.

KAYSERİSPOR HAFTAYA BEŞİKTAŞ’IN KONUĞU

Bu sonucun ardından son 5 maçta 4. beraberliğini alan ve son 7 maçtır kazanamayan Kayserispor 35 puana yükseldi ve 17. sırada yer aldı. Gençlerbirliği ise kazanamadığı son 4 maçta 2 puan aldı ve 32 puanla 19. sırada kaldı.

Süper Lig'in 37. haftasında Kayserispor deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacakken, Gençlerbirliği evinde Rizespor'u konuk edecek.

(Ensonhaber)