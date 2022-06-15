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Kayserispor Çağdaş Atan ile anlaştı

Kayserispor, teknik direktörlük görevi için Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına vardı.

Spor 15.06.2022, 17:00
Kayserispor Çağdaş Atan ile anlaştı

Kayserispor, teknik direktörlük görevi için Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına vardı.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, teknik direktör konusunda Ömer Erdoğan ile yapılan anlaşmanın bozulması üzerine Çağdaş Atan ile söz kesti. Daha önce Sergen Yalçın’ın yardımcılığını yapan, sonrasında Alanyaspor’da teknik direktörlük görevini üstlenen Atan ile gerçekleştirilen görüşmede prensipte anlaşmaya varıldı.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı’nın hafta sonu Kayseri’ye geleceği, hafta başında da Çağdaş Atan ile resmi sözleşme yapacağı ifade edildi.

42 yaşındaki çalıştırıcı, teknik direktör olarak 48 maça çıktı. Bu maçların 21’ini kazanan genç teknik adam, 18 mağlubiyet, 9 da beraberlik yaşadı.

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