Kayserispor Başkanı Ali Çamlı: "Kayserispor bıraktığı yerden devam ediyor"

Kayserispor ile Gençlerbirliği arasında oynanan Türkiye Kupası maçını eski Başkan Berna Gözbaşı ile yeni Başkan Ali Çamlı, protokol locasında yan yana izledi. Yeni Başkan Ali Çamlı, Gençlerbirliği galibiyeti ile ilgili "Kayserispor bıraktığı yerden devam ediyor" dedi.

Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında karşılaştığ ıGençlerbirliği’ni 2-0 mağlup ederek tur atladı. Müsabakayı eski Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ile yeni Başkan Ali Çamlı, protokol locasında yöneticiler ile birlikte takip etti. Maç sonrasında kısa bir açıklama yapan eski başkan Berna Gözbaşı, sarı-kırmızılı takımın başarılarının devamını diledi. Berna Gözbaşı, "Yeni yönetim için de iyi oldu. Tebrik ediyorum. Bundan sonra da böyle olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Yeni başkan Ali Çamlı da, başkan olarak ilk galibiyet sevincini yaşadı. Kayserispor’un oturmuş bir kadro ve taktiğe sahip olduğunu söyleyen Başkan Çamlı, galibiyetlerin devamının geleceğini söyledi. Ali Çamlı, "Kayserispor bıraktığı yerden devam ediyor. Kayserispor hergünkinden daha iyi olacak. Galibiyetler Kayserispor için sürpriz sonuçlar değil. Ne oynadığını bilen bir takımımız var. Sistemini oturtmuş, sahada ne yaptığını bilen bir Kayserispor var. Bundan sonra çok daha iyi olacak" yorumunu yaptı.