Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: "Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz"

Yukatel Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, Beşiktaş’ın Onur Bulut transferiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Beşiktaş yöneticilerinin hem nezaketten uzak hem de hukuk tanımayan bu davranışlarına karşı hukuki mücadelecimizi sonuna kadar sürdüreceğimizi bilmenizi isterim" dedi.

Yazılı bir açıklama yapan Koç, transfer ile ilgili hukuk mücadelelerini sürdüreceklerini belirterek, "Kulüp yönetimi olarak rakibimiz Beşiktaş yönetimine en üst düzeyde tepkimizi dile getiriyoruz. Depremin ilk günlerinde Kayseri halkının ne denli endişe içinde olduğunu, komşu illerimizde nasıl bir can pazarının yaşandığına hepimiz şahitlik ettik. Böyle bir sıkıntının içinde futbolcumuz Onur Bulut’a imza attırıp fotoğrafını sosyal medyaya düşürenlerin cevabını taraftarlarımız yeri gelince verecektir. Ancak bir geçmiş olsun dileği bile iletmeyen Beşiktaş yöneticilerinin hem nezaketten uzak hem de hukuk tanımayan bu davranışlarına karşı hukuki mücadelecimizi sonuna kadar sürdüreceğimizi bilmenizi isterim" ifadelerini kullandı.