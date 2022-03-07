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Kayserispor - Alanyaspor maçında bir taraftar kalp krizi geçirdi
Süper Lig’in 28. haftasında oynanan Kayserispor-Alanyaspor karşılaşmasında bir taraftar kalp krizi geçirdi.
Spor 07.03.2022, 21:26
Süper Lig’in 28. haftasında oynanan Kayserispor-Alanyaspor karşılaşmasında bir taraftar kalp krizi geçirdi.
Kayseri Kadir Has Stadında oynanan Kayserispor - Alanyaspor karşılaşması devam ederken tribündeki bir taraftar rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen taraftar, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.