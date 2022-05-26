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Ziraat Türkiye Kupası Finali’nde Kayserispor ile Sivasspor mücadelesinin 90 dakikası 1-1’lik eşitlikle sona erdi.
Kayseri’de kupa coşkusu
Kayseri’de meydanda toplanan binlerce vatandaş, kurulan dev ekranda maçı takip ediyor.
Spor 26.05.2022, 21:32 26.05.2022, 22:27
Kayserispor ile Sivasspor arasında İstanbul’da oynanan Ziraat Türkiye Kupası final maçı için Kayseri Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Meydanı’na vinç üzerinde büyük ekran kurdu. Cumhuriyet Meydanı’na akın eden binlerce Kayserili vatandaş da meydana gelerek maçı takip etti. Renkli görüntülerin oluştuğu meydanda, taraftarlar meşale yakarak takımlarına destek verdi.
Oluşan renkli görüntüler de dron ile havadan görüntülendi.