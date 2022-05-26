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Kayseri’de kupa coşkusu

Kayseri’de meydanda toplanan binlerce vatandaş, kurulan dev ekranda maçı takip ediyor.

Spor 26.05.2022, 21:32 26.05.2022, 22:27
Kayseri’de kupa coşkusu

Kayserispor ile Sivasspor arasında İstanbul’da oynanan Ziraat Türkiye Kupası final maçı için Kayseri Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Meydanı’na vinç üzerinde büyük ekran kurdu. Cumhuriyet Meydanı’na akın eden binlerce Kayserili vatandaş da meydana gelerek maçı takip etti. Renkli görüntülerin oluştuğu meydanda, taraftarlar meşale yakarak takımlarına destek verdi.

Oluşan renkli görüntüler de dron ile havadan görüntülendi.

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